МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Согласно исследованию компании IHS Markit, в случае прекращения поставок газа из России Европе придется использовать все возможные источники энергоносителей — даже те, от которых давно отказались из-за опасности или неэкологичности. Рост поставок СПГ не привел к существенному снижению европейских цен на газ, а, если события пойдут по негативному сценарию, возможен новый скачок вверх. В МИД Франции рассказали, хватит ли стране газа на зиму

Компания IHS Markit, которая на Западе считается поставщиком "критически важной информации, консалтинговых услуг и аналитических материалов в сфере энергетики", опубликовала доклад "Снабжение Европы газом: испытание на прочность". В докладе утверждается, что рост импорта СПГ в Европу компенсировал резкое снижение поставок природного газа из России через территорию Украины. Более того, в случае полного прекращения украинского транзита существует возможность увеличения импорта СПГ, чтобы не допустить дефицит газа на европейском рынке.

Однако в случае сокращения поставок из России по другим маршрутам — минуя территорию Украины — придется использовать все возможные источники: уголь и атомную энергетику, а также остающиеся запасы в подземных газовых хранилищах, чтобы не допустить усугубления энергетического кризиса в Европе.

ИМПОРТ СПГ КОМПЕНСИРОВАЛ СНИЖЕНИЕ ТРАНЗИТА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ

В январе 2021 года транзит российского газа через Украину упал до рекордно низкого уровня — 50 млн куб. м/сут., что в два раза меньше по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Однако сокращение транзита имело ограниченный негативный эффект для европейского рынка газа благодаря увеличению импорт СПГ. Fitch: Европа и Азия продолжат перетягивать друг у друга свободный СПГ

"Европа уже испытала на себе "двойное сокращение" поставок из России. В результате кардинально изменилась структура импорта газа в Европу по сравнению с прошлым годом. Импорт СПГ значительно вырос и компенсировал это сокращение", — заявил Майкл Стоппард, главный стратег по мировому газовому рынку IHS Markit.

В докладе указывается на снижении роли Украины, как транзитной страны, через которую Россия осуществляет поставки газа на европейский рынок.

По оценкам IHS Markit, поставки СПГ существенно выросли в январе 2022 года, достигнув 34% от всего импорта газа в Европу. При этом доля трубопроводного газа из России снизились до 17%. Больше всего СПГ в Европу поставили США. Импорт американского СПГ вырос до рекордного уровня — 245 млн куб. м/сут. В январе совокупные поставки СПГ на европейский рынок составили 490 млн куб. м/сут. Тенденция к увеличению сохраняется в этом месяце — в первые пять дней февраля импорт СПГ в среднем составил 605 млн куб. м/сут., а 3 февраля он достиг максимального объема 710 млн куб. м/сут.

Из-за роста импорта значительно увеличилась загрузка европейских терминалов по приему и регазификации СПГ — с 18% в январе 2021 года до 75% в прошлом месяце. Несмотря на значительное увеличение загрузки, остающиеся свободные мощности терминалов позволяют наращивать импорт СПГ, чтобы предотвратить возникновение дефицита газа на европейском рынке в случае полного прекращения транзита через Украину. Кроме того, в крайнем случае можно увеличить отбор газа из подземных хранилищ, полагают эксперты HIS Markit.

Полное прекращение транзита через Украину не грозит дефицитом газа на европейском рынке, но приведет к повышению мировых цен, поскольку в Европу будут перенаправлены потоки СПГ с других направлений, говорится в докладе.

"До сих пор это был ценовой кризис, а не кризис снабжения… Объемы поставок газа достаточны, чтобы обеспечить основные потребности до конца зимнего отопительного сезона. Но высокие цены уже привели к закрытию ряда промышленных предприятий и увольнению рабочих в Европе", — сообщил Шанкари Сринивасан, вице-президент IHS Markit.

ПРИДЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Увеличение поставок СПГ может компенсировать дальнейшее сокращение или даже полное прекращение транзита российского газа через Украину. Однако если уменьшатся потоки газа, идущие в Европу по другим маршрутам, то дефицит наступит мгновенно — одних поставок СПГ будет недостаточно. При таком сценарии, который в IHS Markit считают маловероятным, для обеспечения Европы необходимыми энергоносителями потребуется использовать все возможные источники. Ряд стран ЕС выступили против признания атомной энергетики "зеленой"

"В случае экстремального, пусть даже маловероятного сценария, когда все потоки российского газа будут перекрыты, нехватки СПГ на мировом рынке и ограниченных мощностей европейских терминалов придется использовать все возможные источники, чтобы избежать энергетического кризиса… Придется потреблять больше угля, увеличить выработку электроэнергии на АЭС — задействовать мощности, которые были ранее законсервированы, использовать стратегические резервы, отложить закрытие электростанций. Также придется увеличить отбор газа из хранилищ", — уверен Стоппард.

Большая часть этих источников была ограничена или вовсе ушла в утиль по разным причинам — страхи по поводу вреда экологии или опасности утечки радиации, как в случае с АЭС. До прошлого года Европа сохраняла курс на полный отказ от атомной энергетики, однако в условиях перехода к "зеленому" курсу возобновляемые источники энергии не оправдали надежд, а газ оказался слишком дорогим.

Вдобавок, его мало и становится еще меньше. В начале отопительного сезона запасы газа в европейских хранилищах находились ниже среднего уровня за последние годы. Зимой они сократились до самого низкого уровня, но их достаточно для обеспечения потребностей Европы до конца отопительного сезона. Однако Европа завершит отопительный сезон с рекордно низкими запасами в подземных хранилищах.

По мнению Стоппарда, низкие запасы в подземных хранилищах являются основной причиной высоких цен на газ в Европе. Дальнейшее их сокращение заставит европейцев значительно увеличить закупку газа, чтобы накопить в хранилищах газ в объеме, который необходим для прохождения следующего отопительного сезона.