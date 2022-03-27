МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Пока очень рано говорить об "окончании эпохи гегемонии доллара". Абсолютное большинство транзакций в мире происходят именно в долларах, так же, как и подавляющее число банковских резервов находится в американской валюте. Чтобы инвесторы и банки не захотели вкладываться в доллар, он должен потерять свою важнейшую особенность — стабильность, либо должен случиться масштабный мировой кризис. Подробнее об этом рассказал "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов. Закат доллара. Кто заплачет от гигантских долгов США

Америка всегда отдавала долги, а крайне развитая экономика помогает не только возвращать долг, но и приумножать деньги инвесторов, отметил он. При этом частая сменяемость власти и разветвленная федеративная структура дает политическую стабильность, так как никто не может принимать решения единолично и повлиять на федеральном уровне на состояние всей страны.

Именно из-за вышеперечисленного "гегемония доллара" будет продолжаться еще очень и очень долго, считает аналитик. И это даже несмотря на то, что евро, фунт и франк отвоевывают существенную долю операций и резервов, а юань постепенно набирает обороты в торговле.

"Стоит отметить, что доля доллара в торговле около половины, а в резервах — 60%, в то время как доля юаня приближается к 5%. Поэтому говорить о "дедолларизации" и "замещении" юанем доллара крайне опрометчиво, хоть эти разговоры и идут годами", — считает Маслов.

Вариант с быстрым переходом на другие валюты возможен в случае масштабного мирового кризиса, сравнимого со Второй мировой войной, считает аналитик. Тогда доллар, собственно, и стал мировой валютой благодаря плану Маршалла, распространившись по всей Европе. "Но для реализации такого сценария нужно, чтобы очень развитая экономически держава, которая не пострадает от этого кризиса, изъявила желание показать "мягкую силу" и помочь странам пострадавшим, в том числе и тем, кому она не симпатизирует. Таких стран на самом деле сейчас просто нет", — сказал Маслов.

Аналитик добавил, что многие здесь могли бы подумать о Китае, однако Поднебесная очень жестко обходится со своими торговыми партнерами и с крайней неохотой выходит за рамки своих интересов, которые, как отмечает Маслов, преимущественно связаны с Азиатско-Тихоокеанским регионом и точечными инвестициями в довольно бедные страны.