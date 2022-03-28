МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем усиливают падение на опасениях за возможное сокращение спроса в Китае из-за введения карантина, свидетельствуют данные торгов. В Кремле опровергли национализацию имущества российских бизнесменов

По состоянию на 13.58 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 3,89%, до 112,79 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 4,42%, до 108,86 доллара. Утром нефть дешевела на 2,6-3%.

Трейдеры отыгрывают решение властей китайского города Шанхай ввести с понедельника крупнейший за два года локдаун в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции. Шанхай — крупный город, ограничение передвижений населения в нем приведет к сокращению спроса на нефть.

"Существует аналогичная обеспокоенность за падение спроса из-за ограничений передвижений, которую мы видели ранее", — приводит слова аналитика UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo) агентство Блумберг.

Он добавил, что прекращение огня со стороны йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) по Саудовской Аравии на три дня также влияет на нефтяные котировки. Ранее сообщалось, что движение обстреляло станцию по распределению нефтепродуктов в Джидде на западе Саудовской Аравии, откуда бензин поступает на заправки города, попав по двум нефтехранилищам.