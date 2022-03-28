МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ, Елена Лыкова, Никита Половнёв. Российский рынок акций в понедельник закрылся снижением более чем на 2% по индексу Мосбиржи, при этом после месячного перерыва возобновились торги всеми российскими акциями, следует из данных торговой площадки. Рубль продолжает расти в ожидании возобновления переговоров по Украине

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 2,15%, до 2430,7 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,79%, до 823,04 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 14.42 мск падает на 2,41 рубля, до 93,59 рубля, курс евро — на 3,22 рубля, до 101,78 рубля.

Банк России продолжил ослаблять торговые ограничения на российском фондовом рынке, позволив с 28 марта торговаться всем российским акциям, правда с сохраняющимся запретом на короткие продажи. График торговли российскими инструментами фондового рынка остается также усеченным – с 9.50 до 13.50 мск.

После открытия торгов индекс Мосбиржи перешёл к резкому снижению и падал более чем на 3% — до уровня 2407,2 пункта, затем скорректировав падение. Индекс РТС также показал максимальное снижение на 3,34% при открытии торгов, достигнув 801,47 пункта, но затем сразу перешёл к восстановлению и закрылся в слабом минусе за счёт укрепления рубля к доллару.

Фондовый рынок РФ в понедельник продолжил сползать вниз в отсутствие драйверов для роста, отмечает Игорь Додонов из ГК "Финам".

Начало недели не вселяет оптимизма – отсутствуют позитивные новости с Украины, в китайском Шанхае введен локдаун, в связи с чем страдают мировые цепочки поставок, отмечает Джон Волш из Альфа-банка. Он добавил, что и в Европе наблюдается сильная вспышка ковида – а заражение новым штаммом коронавируса, судя по всему, протекает тяжелее, чем "омикроном".

Впрочем, Роман Блинов из ИК "Русс-инвест" замечает, что рынок по крайней мере постепенно движется к нормализации торговой активности, правда и с определёнными ограничениями.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах падения стоимости сегодня оказались акции "Северстали" (-9,19%), АФК "Система" (-7,56%), "Русгидро" (-7,24%), ФСК ЕЭС (-7,2%), НЛМК (-5,49%) и акции "Интер РАО" (-6,74%).

Обыкновенные акции "Татнефти" также резко скорректировались вниз (-6,37%) после двух дней роста.

Продолжают снижаться цены акций банковского сектора: акции ВТБ потеряли 3,71%, префы Сбербанка — 3,1%, его обыкновенные акции — 4,94%.

С другой стороны, акции "Фосагро" третью сессию подряд обновляют уровень исторического максимума и дорожали максимально до 8 449 рублей.

Акции одного из ведущих производителей алкоголя в России, "Белуги", в первый день расширенных торгов взлетели в цене на 10,38% за счёт позитивных результатов в чистой прибыли по МСФО за прошлый год.

Акции "Аэрофлота" также корректируются вверх после сильнейшего падения в предыдущие две торговые сессии. К текущему моменту они стали дороже на 3,03%.

ПРОГНОЗЫ

На этой неделе внимание рынков будет снова обращено на развитие ситуации вокруг Украины, при этом определенные надежды инвесторов связаны с запланированным на 29-30 марта очным раундом переговоров представителей Москвы и Киева, отмечает Додонов.

Из выходящей макростатистики наибольший интерес будут представлять официальный отчет с рынка труда США за март, а также данные об инфляции в еврозоне, о потребительском доверии в Штатах, индексы деловой активности в Китае, Японии и США, добавляет он.

"С точки зрения теханализа на недельном графике индекс Мосбиржи не смог преодолеть уровень 2660 пунктов и откатился вниз. Ожидаем продолжения снижения с целью в районе отметки 2250 пунктов", — прогнозирует аналитик.

"Специальная военная операция России по освобождению Донбасса идет, санкции вводят, риторика стран Западного мира, и в первую очередь Америки, всем понятна. Основным вопросом у всех сейчас будет, скорее всего, ответ России на введенные санкции и возможное обострение санкционного давления на нашу страну", — резюмирует Блинов.