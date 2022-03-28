МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост: доллар тестирует психологическую поддержку в 90 рублей и уже опускался ниже, а евро закрепляется ниже ключевой отметки 100 рублей. Фондовые индексы в США не демонстрируют единой динамики

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.39 мск падал на 5,55 рубля — до 90,45 рубля, курс евро — на 6,68 рубля, до 98,32 рубля, следует из данных Московской биржи. Минутами ранее доллар максимально опускался до 89,85 рубля — к минимуму с 1 марта.

Сбербанк в понедельник начал продавать доллар ниже 100 рублей: россияне могут купить американскую валюту в крупнейшем российском банке за 99,26 рубля, а продать — за 87,39 рубля, выяснил корреспондент РИА Новости.

Самый выгодный курс предлагают в "Открытии": там доллар можно купить за 95,45 рубля, а продать — за 90,4 рубля. В "Тинькофф" приобрести доллар можно за 100,55 рубля, а продать — за 88,45 рубля.

ВТБ предлагает россиянам купить доллар за 110 рублей, а купить его готов за 88,5 рубля. В Газпромбанке приобрести "американца" можно за 113,3 рубля, а продать — за 86,8 рубля. В Альфа-банке на покупку доллара придется потратить 111 рублей, а получить за него можно 91 рубль.

В то же время Сбербанк предлагает приобрести евро за 108,07 рубля, а продать — за 95,07 рубля, ВТБ — 118 и 96,5 рубля соответственно. В Газпромбанке россияне могут купить европейскую валюту за 123,57 рубля, а расстаться с ней за 95,54 рубля.

Альфа-банк продает евро за 121 рубль, а купить готов за 99 рубля. Клиенты "Тинькофф" могут купить евро за 109,95 рубля, а продать — за 96,5 рубля. При этом "Открытие" предлагает россиянам приобрести "европейца" за 104,9 рубля, а продать — за 97,8 рубля.