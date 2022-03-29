МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают снижение, инвесторы опасаются за состояние экономики из-за вспышки COVID-19 в Китае, свидетельствуют данные торгов. В Кремле прокомментировали планы отказа Германии от российской нефти

По состоянию на 8.09 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,3%, до 108,07 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 1,36%, до 104,52 доллара.

Нефтяной рынок продолжает негативную динамику цен на фоне растущих опасений за мировую экономику в связи со вспышкой COVID-19 в крупнейшем импортере нефти — Китае. Правительство страны было вынуждено ввести жесткие ограничительные меры с целью остановить новый всплеск пандемии.

Так, с начала недели стоимость нефти марки Brent опустилась на 10,47%, а марки WTI — 8,3%.

"Спрос на нефть в Китае составляет примерно 15 миллионов баррелей в сутки", — сказал агентству Блумберг президент Lipow Oil Associates LLC в Хьюстоне Энди Липоу (Andy Lipow). "Масштабы распродажи отражают опасения, что коронавирусные ограничения в Китае могут распространиться, что значительно повлияет на спрос в то время, когда нефтяной рынок пытается найти альтернативы поставкам российской нефти", — добавил эксперт.