МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в среду продолжает немного прибавлять и к доллару, и к евро, европейская валюта уже падала к уровням до начала военной операции на Украине, следует из данных Московской биржи. Эксперт объяснил, что "подрежет крылья" доллару вопреки планам США

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск снижается на 45 копеек, до 84,80 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 94,03 рубля, следует из данных Московской биржи.

При этом минутами ранее курс евро максимально опускался до 90,73 рубля — минимума с 23 февраля.