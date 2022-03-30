На 10.10 мск курс доллара на Московской бирже падал до 84,80 рубля, курс евро - до 94,03 рубля
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в среду продолжает немного прибавлять и к доллару, и к евро, европейская валюта уже падала к уровням до начала военной операции на Украине, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск снижается на 45 копеек, до 84,80 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 94,03 рубля, следует из данных Московской биржи.
При этом минутами ранее курс евро максимально опускался до 90,73 рубля — минимума с 23 февраля.