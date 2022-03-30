МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем растут более чем на 1% перед выходом данных министерства энергетики США о запасах нефти в стране, свидетельствуют данные торгов. Эксперт объяснил дисконт на нефть марки Urals

По состоянию на 13.21 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,66%, до 109,46 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 1,69%, до 106 долларов.

Позднее в среду минэнерго США опубликует данные о запасах нефти в стране за предыдущую неделю. Аналитики полагают, что показатель снизился на 1 миллион баррелей. А ранее американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырья упали за этот период на 3 миллиона баррелей.

Рост также обусловлен коррекцией. Во вторник цены на нефть обрушились почти на 10% на позитивных новостях после переговоров России и Украины, поскольку достижение соглашения уменьшает риски сокращения предложения российской нефти на рынке.

При этом гендиректор консалтинговой компании Oilytics Кешав Лохия (Keshav Lohiya) отметил агентству Блумберг, что рынок по-прежнему скептично относится к возможности скорого достижения мира. А отсутствие поставок из России приведет к новому резкому скачку цен, несмотря на увеличение поставок из Азии.