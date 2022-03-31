МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Российский рынок акций в четверг уверенно растет по индексу Мосбиржи на фоне ряда позитивных новостей, касающихся российских экспортеров, а также за счет спроса на бумаги интернет компаний, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.03 мск рос на 5,15%, до 2641,35 пункта, долларовый индекс РТС — на 4,78%, до 994,63 пункта, сегодня впервые с 24 февраля он поднимался выше 1000 пунктов.

Курс доллара расчетами "завтра" на Московской бирже при этом снижается на 0,8 рубля, до 83,75 рубля, курс евро — на 1,27 рубля, до 92,87 рубля.

Торги акциями на Мосбирже в режиме основных торгов в четверг впервые с февраля продлятся с 9.50 до 18.50 по московскому времени. Запрет коротких продаж снимается для участников клиринга по акциям, однако он сохраняется для клиентов брокеров. Список ценных бумаг, допущенных к торгам, остается аналогичным установленному на 30 марта

"Поводом для оптимизма может служить несколько фактов: США смягчили санкции против российских удобрений; власти РФ не требуют немедленного перехода на оплату газа рублями и готовы предоставить отсрочку для прояснения методологии платежей; РФ и Индия договорились об использовании альтернативной системы обмена банковскими сообщениями", — поясняет Андрей Кочетков из "Открытие Research".

Он отметил, что на рынке наибольшим спросом пользуются интернет-компании, которые в условиях ухода зарубежных конкурентов могут рассчитывать на увеличение доли на рынке.

Алексей Антонов из "Алор Брокер" добавляет, что ЦБ разрешил сегодня проводить торги всеми акциями, а также корпоративными и муниципальными облигациями. Это сулит значительный рост волатильности, поскольку одной из основных проблем российского фондового рынка является низкий объем ликвидности, считает эксперт.

Он также добавил, что инструментов для торговли стало больше, а денег на рынке не прибавилось.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста депозитарные расписки HeadHunter (+34,56%), Ozon (+20,75%), акции "Юнипро" (+12,7%), X5Retail (+8,71%), "Газпрома" (+8,73%) и "Роснефти" (+9,04%), которые обновили максимум с 22 февраля, поднявшись до 425 рублей.

Кочетков из "Открытие Research" предполагает, что "Роснефть" может рассчитывать на сохранение своего экспорта на ключевых рынках и, в отличие от "Лукойла", продает существенные объемы на Дальнем Востоке и в Азии.

"По слухам, ВЭБ.РФ и Резервный банк Индии договорились об использовании системы обмена банковских сообщений, которая позволит производить сделки в национальных валютах", — также добавляет Кочетков.

Лидерами падения пока являются акции "Черкизово" (-3,17%), расписки "Русагро" (-4,09%) и акции "Аэрофлота" (-2,88%).

ПРОГНОЗЫ

"Особую осторожность рекомендуем проявлять во "втором эшелоне", где по отдельным акциями ликвидность может быть совсем мизерной, а спрэды огромными. Однако здесь стоит искать идеи для долгосрочных покупок. Прежде всего смотрим за металлургами и производителями удобрений", — говорит Антонов из "Алор Брокер".

"В перспективе есть понимание, что российский рынок на сегодня подвержен избыточной волатильности и эмоциям, что не удивительно, но в большинстве своем все будут ждать полного снятия ограничений, наложенных на рынок со стороны ЦБ РФ", — заявил Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест".

Эксперт прогнозирует, что в четверг рынок остановится на отметке в 2600-2700 пунктов по индексу Мосбиржи, уровень в 1000 пунктов для долларового индекса РТС – это эмоциональный и психологически важный уровень.