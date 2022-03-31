МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков в апреле ожидают роста российского рынка акций и снижения курса рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Российский рынок акций закрыл март сильным ростом

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет в следующем месяце на 2,1% — до 2761 пункта.

Цена на нефть марки Brent снизится на 1,5 доллара — до 106 долларов за баррель. Курс евро на форексе останется немногим выше 1,1 доллара, стоимость золота – около 1940 долларов за тройскую унцию, а инфляция в России составит 2,85% за месяц, оценивают аналитики.

Курс доллара, по их прогнозам, поднимется на 3,1 рубля — до 86,3 рубля, а евро – на 3 рубля, до 95,5 рубля.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"Основная проблема российского рынка в том, что инвесторы не могут рассчитать геополитические риски. Они не просчитываются, поэтому утверждать, что акции сейчас дороги или дешевы, несерьезно. Мы видим покупку акций в расчете на то, что участники рынка верят, что будет заключено мирное соглашение между Россией и Украиной, но насколько оправданы эти ожидания, сказать сложно", — говорит Андрей Верников из "Универ Капитала".

До повышения ставки ФРС выше 1,5%, рынки, скорее, будут расценивать политику американского регулятора как мягкую, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Рынки продолжат тяготеть к повышению в апреле, в ожидании неплохого сезона отчетности. Основным риском для роста является возможность ухудшения потребительской активности, первые признаки которого проявились в конце марта… Ускорение инфляция, высокие цены на бензин и ипотечные ставки в стране, как минимум, настраивают на торможение потребления в Штатах в ближайшие месяцы", — говорит он.

"Если среднесрочные инфляционные ожидания в еврозоне только подходят снизу к цели Европейского центрального банка, то в США они уже практически год находятся выше цели ФРС, хотя и уступают рекордам периода 2010-2014 годов. В такой ситуации не стоит ожидать заметной коррекции цен на золото даже в условиях повышения учетной ставки в США, хотя индекс доллара и может в апреле превысить отметку 100 пунктов", — отмечает в свою очередь Валерий Вайсберг из ГК "Регион".

При этом фактор ограниченного предложения продолжает поддерживать цены на нефть, говорит Елена Кожухова из ИК "Велес Капитала". Однако ситуация может измениться, если США и Иран договорятся по ядерному вопросу, и санкции с Ирана будут сняты. "Понижательными факторами для "черного золота" также могут стать реализация стратегических резервов и успешный поиск других источников "выпадающего" предложения", — отмечает она.

В целом текущие ценовые уровни по марке Brent все еще выглядят завышенными с фундаментальной точки зрения, — по оценке Локтюхова, спекулятивная премия в Brent составляет 15-20 долларов за баррель. По его мнению, вряд ли она уйдет полностью, но в отсутствие геополитических шоков вполне сможет заметно снизиться в апреле, ввиду сезонных факторов (завершение отопительного сезона) и плана США продолжить высвобождать нефть из стратегических резервов. Минфин выполнил обязательства по еврооблигациям с погашением в 2030 году

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Что касается российских активов, то основная санкционная волна, вероятно, уже пройдена, в связи с чем в апреле компании могут приступить к переорганизации бизнесов и более тщательному подсчету убытков от введенных ограничений, полагает Кожухова.

Пока нерезиденты не могут продать российские акции, вряд ли стоит ждать обвала на рынке, но возможны локальные снижения при усугублении геополитических факторов, говорит она.

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" ожидает повышенной волатильности на рынке, но не исключает формирования восходящего тренда. На короткие продажи действует запрет, напомнил он, поэтому в отсутствие нерезидентов вероятен рост вследствие снижения объема предложения бумаг.

При этом торговая активность в отсутствие нерезидентов останется не очень высокой по сравнению с прошлым годом, однако достаточной для поддержания хорошей ликвидности в ключевых бумагах, отмечает Локтюхов. Характер антироссийских финансовых санкций и меры Банка России по ограничению трансграничных операций способствуют притоку капитала российских инвесторов.

Аналитик считает, что индекс Мосбиржи вполне может превысить отметку 3000 пунктов уже в ближайшие недели.

РУБЛЬ – СТАБИЛИЗАЦИЯ И КОРРЕКЦИЯ ВНИЗ

Учитывая текущие высокие уровни рубля, Банк России может начать постепенную отмену ряда введенных ограничительных мер, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"На этом фоне дальнейшее закрепление курса ниже 80 рублей за доллар может быть ограниченным. Не менее важными для динамики рубля в апреле будут дальнейшие новости о перспективах оплаты поставок за рубли. В целом курс может закрепиться на уровнях около 85 рублей за доллар, но в текущих условиях повышенной геополитической неопределенности остаются риски его роста по мере ослабления введенных мер поддержки", — говорит он.

Рубль подошел к важным техническим уровням (80 рублей за доллар и 91 рубль за евро), от которых может возобновиться плавное снижение валюты РФ, если геополитическая обстановка в ближайшее время не улучшится, считает Кожухова.

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" также считает уровень 80 рублей за доллар краткосрочным пределом укрепления валюты РФ.

"Делать средне- и тем более долгосрочные прогнозы пока затруднительно, поскольку дальнейшая динамика курса может сильно зависеть от того, как будет развиваться геополитическая ситуация, состоится ли переход на оплату российского газа для "недружественных" стран в рубли, как будет влиять снятие ограничений на покупку валюты по части операций нерезидентов. В базовом сценарии мы предполагаем движение доллара в апреле в пределах 80-100 рублей", — добавляет он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"Думаю, что апрель будет нестабильным месяцем для фондового рынка. Как минимум 30% инвестиционного портфеля следует держать в резерве по инвестициям на случай очередного провала рынка по причине геополитических потрясений", — рекомендует Верников из "Универ Капитала".

Новая реальность геополитической ситуации требует пересмотра потенциальных фаворитов, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Введенные санкции значительно меняют перспективы для отдельных компаний: от "Аэрофлота" до "Фосагро". Дивидендные истории остаются в силе, но на фоне высоких краткосрочных рублевых ставок может наблюдаться переток средств инвесторов как на рынок рублевого долга, так и в банковские вклады", — отмечает он.

Среди рыночных фаворитов стоит отдавать предпочтение компаниям из нециклических отраслей, полагает Евстифеев. На фоне высоких цен на товарно-сырьевых рынках российские компании-экспортеры по-прежнему выглядят привлекательно, даже с учетом возможной необходимости диверсификации географии продаж. По мнению аналитика, сырьевой сектор в настоящий момент может стать защитной гаванью, с учетом комбинации высоких цен и относительно слабого рубля.

По мнению Ващенко, лидерами роста могут стать бумаги потребительского сектора, IT-компаний, телекомов, цветной металлургии, производителей удобрений и продовольственных товаров. Отсутствие ценовых ориентиров и прогнозов, построенных при помощи методов инвестиционного анализа, не мешает спекулятивным покупкам.

Локтюхов считает, что в настоящее время тактически более интересно инвестировать в нефтегазовый сектор и ритейл. По его мнению, после исчерпания роста экспортеров и "фишек" ("Лукойл", "Газпром", "Сургутнефтегаз", "Полюс", "Норникель") спрос сместится в менее ликвидные акции внутренних секторов, в частности, потребительского ритейла, интернет-бизнеса, транспорта и "фишки" электроэнергетики.

"Из конкретных бумаг внутренних секторов мы рекомендуем обратить внимание на акции "Магнита", "М.Видео", VK, "Яндекса", ФСК, "Интер РАО". Интересно смотрятся и акции Мосбиржи, а также TCS Group. Отметим, что акции сталелитейных компаний, учитывая ограничения по экспорту и сильное расхождение рублевых и мировых цен на сталь, могут также неплохо выглядеть ввиду феномена крепнущего рубля. В данном сегменте мы пока предпочитаем ММК и НЛМК", — добавил аналитик.