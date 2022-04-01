ПЕКИН, 1 апр — ПРАЙМ. Создание новой платежной единицы для расчетов между Россией и дружественными странами столкнется с целым рядом трудностей, и на деле может оказаться всего лишь "расширенным рублем", рассказал РИА Новости глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин. Эксперт: процесс дедолларизации уже запущен

Как сообщила ранее газета РБК, группа российских экономистов предложила задуматься о создании новой платежной единицы для торговли РФ с дружественными странами. В формировании недолларовой системы расчетов могут быть заинтересованы страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китай, Индия, Иран, Турция, пояснило издание.

Если ряд дружественных стран хочет запустить новую платежную единицу, такую как евро, то вряд ли у этого будут хорошие перспективы, так как нет наднациональной силы, ограничивающей эту валюту, отмечает эксперт.

Он также отметил, что валюта сама по себе является видом экономического суверенитета, и многие страны ЕС жалуются, что фискальная дисциплина ЕС ограничивает их возможности использовать валюту как средство выхода из трудностей.

По его словам, что касается единой валюты, аналогичной евро, в рамках ЕАЭС, то это она "не только столкнется с текущими проблемами евро, но, учитывая недостаточно большой объем экономики объединения, ей сложно будет стать международной валютой за пределами союза".

"Скорее всего, в результате получится расширенная версия рубля. В конечном итоге, это не решит проблему санкций", — сказал Сюй Полин.

Он отметил, что сегодня в мире существует потребность в большем количестве конкурирующих международных валют, поэтому более реалистичным подходом является расширение расчетов в национальных валютах.