МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером умеренно снижаются на ослаблении опасений дефицита сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов. В США ожидают добавления на рынок нефти "десятки миллионов баррелей"

По состоянию на 20.45 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,02% — до 104,69 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,81%, до 99,47 доллара.

Нефтяной рынок остается в минусе, хотя и несколько успокоился после обвала в четверг, вызванного заявлением президента США Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов 1 миллион баррелей нефти в течение полугода. На этой новости стоимость марки Brent в четверг упала на 5%, а WTI — на 7%. Заявление США ослабило опасения дефицита сырья на рынке.

Кроме того, на котировки оказывает давление укрепление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,33%, до 98,64 пункта. Дорогой доллар делает сырьевые товары менее доступными для инвесторов, владеющих другой валютой.

Трейдеры также оценивают еженедельную статистику американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по числу действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 1 апреля их число выросло на два агрегата — до 533 штук.