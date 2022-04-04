МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник утром снижается под давлением роста доходности гособлигаций США, инвесторы также оценивают перспективы повышения учетной ставки ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

Нью-Йоркская фондовая биржа

Фондовые биржи АТР растут вслед за рынками США

По состоянию на 7.51 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 5,8 доллара, или на 0,3%, до 1917 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,17%, до 24,695 доллара за унцию.

В понедельник утром стоимость драгоценного металла снижается на фоне роста доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних US Treasuries увеличивается до 2,414% с уровня предыдущего закрытия в 2,375%.

Кроме того, рынки продолжают оценивать сильные данные по рынку труда в США, которые повысили ожидания дальнейшего повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США. Безработица в стране в марте снизилась до 3,6% с 3,8% в феврале, аналитики ожидали снижения лишь до 3,7%.

По словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, драгоценный металл находится под давлением сильного отчета о занятости в США, который укрепил аргументы ФРС в пользу агрессивного повышения ставок для сдерживания инфляции.