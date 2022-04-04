ПЕКИН, 4 апр — ПРАЙМ. Количество транзакций и объем трансграничных платежей в юанях в 2021 году выросли на 51,55% и 75,83% в годовом выражении соответственно, говорится в заявлении Народного банка Китая (ЦБ). Фондовые биржи АТР растут вслед за рынками США

"В 2021 году система международных платежей в юанях (China International Payments System) обработала 3,3416 миллиона транзакций на сумму 79,60 триллиона юаней (12,5 триллиона долларов), что на 51,55% и 75,83% больше по сравнению с предшествующим (2020 — ред.) годом соответственно", — следует из заявления на сайте ЦБ.

В среднем в сутки через систему CIPS осуществлялось 13,4 тысячи операций на сумму 318,4 миллиарда юаней (50,04 миллиона долларов), уточнили в банке.