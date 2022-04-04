МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник продолжает снижаться в связи со вспышкой COVID-19 в крупнейшем импортере — Китае, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет под давлением роста доходности гособлигаций США

По состоянию на 8.39 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,1% — до 4,702 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,21% — до 10353,5 доллара, алюминия — на 1,17%, до 3450 долларов, цинка — выросла на 3,97%, до 4339 долларов.

Давление на стоимость меди продолжает оказывать новый всплеск заболеваемости коронавирусом в Китае, который вынудил власти принять жесткие ограничительные меры.

В Шанхае, где проживают почти 25 миллионов человек, введен локдаун. За минувшие сутки в Шанхае выявлено 425 подтвержденных локальных случаев COVID-19 и 8581 бессимптомный случай, которые в Китае считают отдельно.

В результате спрос на промышленный металл падает.