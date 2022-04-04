МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Российский рынок в начале торгов растет более чем на 2,5%, в лидерах роста — финансовый сектор, следует из данных Московской биржи. Рубль замедлил снижение к доллару и вышел в плюс к евро

Индекс Мосбиржи к 10.15 мск повышается на 2,64% — до 2832,4 пункта, индекс РТС растет на 2,7% — до 1061,5 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" при этом повышается на 0,15 рубля, до 84,08 рубля, курс евро — снижается на 0,15 рубля, до 92,85 рубля, следует из данных Московской биржи.

В лидерах роста — акции "ВТБ" (+8,8 %) и обыкновенные акции Сбербанка (+5,4%)