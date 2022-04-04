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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220404/836581046.html
Российский рынок акций растет в начале торгов понедельника
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. Российский рынок в начале торгов растет более чем на 2,5%, в лидерах роста — финансовый сектор, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.15 мск повышается на... ПРАЙМ, 04.04.2022
акции, рынки, экономика, новости, индекс мосбиржи, индекс ртс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Российский рынок в начале торгов растет более чем на 2,5%, в лидерах роста — финансовый сектор, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.15 мск повышается на 2,64% — до 2832,4 пункта, индекс РТС растет на 2,7% — до 1061,5 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" при этом повышается на 0,15 рубля, до 84,08 рубля, курс евро — снижается на 0,15 рубля, до 92,85 рубля, следует из данных Московской биржи.
В лидерах роста — акции "ВТБ" (+8,8 %) и обыкновенные акции Сбербанка (+5,4%)