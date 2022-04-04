МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет по основным индексам в понедельник после небольшой утренней просадки, следует из данных Московской биржи. Фондовые биржи АТР закрылись ростом вслед за индексами Уолл-стрит

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.29 мск вырос на 0,64%, до 2777,14 пункта, долларовый индекс РТС повышается на 1,55%, до 1049,67 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.29 снижается на 0,61 рубля, до 83,33 рубля, курс евро — на 1,52 рубля, до 91,47 рубля.

В понедельник в режиме основных торгов на рынке акций доступны с 9.50 до 18.50 все российские акции и ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих экономическую деятельность на территории России.

В первые минуты утренней сессии понедельника индекс Мосбиржи вырос на 2,3%, после чего опустился на 5% от максимально достигнутой отметки и через некоторое время вернулся на уровень открытия торгов.

"Несмотря на ухудшение геополитической обстановки, в том числе новые санкционные угрозы со стороны Запада, рублевые активы демонстрируют относительную устойчивость. Этому способствует отсутствие продаж со стороны нерезидентов, которым запрещены такие операции", — пояснил Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

Он добавил, что в то же время российские участники более оптимистично смотрят на перспективы компаний и экономики России в целом.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста акции "Petropavlovsk" (+12,59%), "ВТБ" (+8,82%),"Русал" (+3,61%). Привилегированные акции Сбербанка растут до 169,99 рубля (+6,9%), обыкновенные — до 162,14 рубля за акцию (+4,94%).

"В пятницу поступили новости о законопроекте в отношении выкупа привилегированных акций российских банков за счет средств Фонда национального благосостояния. На этом фоне, судя по всему, привилегированные акции Сбербанка чувствуют себя увереннее обыкновенных как в процентном, так и в абсолютном измерении", — отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Аналитики из компании "Фридом Финанс" сообщают, что росту котировок "Русала" способствует дефицит металлов в мире. Компания может стать одним из основных бенефициаров этой ситуации, и вполне вероятно, что акции "Русала" покупает государство на средства ФНБ в рамках поддержки экспортеров.

Также эксперты добавили, что в середине марта Китай проявлял интерес к увеличению своей доли в российских энергетических и сырьевых компаниях, в числе которых назывался и "Русал".

Лидерами падения пока являются акции расписки HeadHunter (-5,48%), и FixPrice (-4,69%), "Фосагро" (-3,76%).

ПРОГНОЗЫ

Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест" считает, что рынок ищет новые триггеры для движения, нервно реагируя на внешний геополитический фон.

Аналитики из компании "Фридом Финанс" прогнозируют, что индекс Мосбиржи до конца текущей сессии останется в диапазоне 2620–2900 пунктов, РТС будет торговаться в коридоре 940-1130 пунктов.

"Ликвидность рынка относительно низкая, могут произойти любые движения без всяких очевидных причин и продолжения. Но пока преимущество в целом остается на стороне покупателей, поскольку иностранные участники нашего рынка отрезаны от возможности продавать российские акции из своих портфелей", — заключает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".