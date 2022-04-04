МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Общий объем торгов на валютном рынке Московской биржи в марте вырос на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 41 триллион рублей, а общий объем торгов на всех рынках вырос в 1,7 раза в годовом выражении — до 154,5 триллиона рублей, сообщается на сайте торговой площадки.

Объем торгов на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов вырос в 1,4 раза, а на рынке драгоценных металлов снизился на 73,4%, на срочном рынке — на 86%. Объем торгов на фондовом рынке в марте сократился на 85,6%, до 635,3 миллиарда рублей. Положительную динамику продемонстрировал денежный рынок (вырос в три раза).

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями снизился на 83,3%, до 445,2 миллиарда рублей, а среднедневной объем торгов — на 38,9%, до 74,2 миллиарда рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 190,1 миллиарда рублей, снизившись на 89%. Среднедневной объем торгов сократился также на 73,3%, до 21,1 миллиарда рублей.

Объем торгов на срочном рынке снизился на 86% и достиг 2,3 триллиона рублей, или 26,2 миллиона контрактов (221,9 миллиона контрактов в марте 2021 года). Среднедневной объем торгов составил 116,3 миллиарда рублей, снизившись на 84,4%.

"Объем торгов на валютном рынке увеличился на 28,6%, до 41,0 триллиона рублей (31,9 триллиона рублей в марте 2021 года)… Объем торгов на денежном рынке увеличился почти в три раза и составил 110,3 триллиона рублей (37,0 триллиона рублей в марте 2021 года), среднедневной объем операций составил 5,013 триллиона рублей (1,683 триллиона рублей в марте 2021 года)", — также говорится в сообщении.