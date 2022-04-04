МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций в понедельник вырос чуть более чем на 1% на фоне осторожных покупок инвесторов, при этом долларовый индекс РТС показал более сильную динамику за счет укрепления рубля к доллару. Это следует из данных торговой площадки.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,02%, до 2787,69 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,75%, до 1051,68 пунктов.

Российский рынок акций в понедельник торговался в смешанной динамике с преобладанием покупок, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Коррекция в начале торгов могла быть вызвана сообщениями об очередных санкционных инициативах ЕС в отношении России. После отскока основной рост показали представители финансового сектор", — добавляет он.

Активность инвесторов сегодня немного ниже, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Бумаги Сбербанка продолжают увеличивать разрыв в стоимости после того, как привилегированные акции обогнали по этому показателю обыкновенные акции.

Так, к закрытию торгов префы Сбербанка выросли на 9,09% — до 173,45 рубля, обыкновенные акции – на 7,44%, до 166 рублей.

Также в лидерах роста – акции ВТБ (+11,56%), Petropavlovsk (+10,76%), "Иркута" (+6,83%), "Аэрофлота" (+5,41%) и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+5,66%).

При этом в лидерах падения – корректирующиеся вниз акции девелопера "Самолет" (-6,02%), расписки HeadHunter Group (-5,74%), ЦИАНа (-5%), акции "Фосагро" (-3,66%), VK (-3,63%), Fix Price (-3,33%).

"Инвесторы фиксируют прибыль по бумагам, которые на предыдущей неделе показали существенный рост", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Research".

ПРОГНОЗЫ

В ближайшие дни Бахтин из "БКС Мир инвестиций" ожидает сохранения неоднородной динамики на российском рынке. В условиях отсутствия нерезидентов существенные просадки маловероятны, впрочем, как и бурный рост, полагает он.

"Спрос по-прежнему носит выборочный характер, аппетит покупателей сдерживается геополитическими и санкционными рисками. Тем не менее краткосрочный сценарий умеренного подъема видится превалирующим. По нашему мнению, 5 апреля индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне 2670-2850 пунктов", — говорит эксперт.

"На наш взгляд, на российском рынке заканчиваются хорошие идеи для покупок… По нашим оценкам, без поддерживающих факторов завтра череда растущих торговых сессий на российском рынке может закончиться, из-за чего индекс Мосбиржи может опуститься ниже отметки 2700 пунктов", — считает Алексей Головинов из Промсвязьбанка.