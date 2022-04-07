МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в четверг вечером, в то время как инвесторы оценивают перспективы сохранения баланса спроса и предложения нефти на рынке в условиях сохранения антироссийских санкций, свидетельствуют данные торгов. Новак рассказал, когда будет понятно, кто перешел на оплату газа в рублях

По состоянию на 18.15 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,69% — до 100,37 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,36%, до 95,88 доллара.

С одной стороны, инвесторы опасаются вероятности сокращения нефти на рынке в свете ужесточения антироссийских санкций. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что 11 апреля главы МИД ЕС обсудят санкции против российской нефти.

С другой стороны, ранее агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что США вместе с другими странами МЭА планируют выпустить на рынок 240 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов. Япония, в свою очередь, сообщила, что планирует в координации с МЭА высвободить около 15 миллионов баррелей нефти из государственных и частых резервов.

"Показатели МЭА превышают 30-50 миллионов баррелей в сутки. Эти объемы значительны, но все равно, по нашим оценкам, не дотягивают до тех 2 миллионов баррелей в день, которые мы теряем от России", — отметил глава отдела сырьевой стратегии голландской банковской группы ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.