МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов пятницы чуть замедлил рост после старта и поднимается на 0,3% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Аналитик объяснил, кто и зачем толкает рубль вверх

Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растёт на 0,3%, до 2644,15 пункта, долларовый РТС — на 1,3%, до 1106,87 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 40 копеек, до 75,4 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 81,28 рубля.