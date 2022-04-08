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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220408/836617117.html
Российский рынок акций слабо растет в начале дня
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Российский рынок акций в начале торгов пятницы чуть замедлил рост после старта и поднимается на 0,3% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 08.04.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов пятницы чуть замедлил рост после старта и поднимается на 0,3% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растёт на 0,3%, до 2644,15 пункта, долларовый РТС — на 1,3%, до 1106,87 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 40 копеек, до 75,4 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 81,28 рубля.