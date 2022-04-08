МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов пятницы снизился по индексу Мосбиржи на 1,6%, за неделю — на 6% на фоне санкционного давления и закрытия позиций перед выходными, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Почему от антироссийских санкций упал доллар

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,62%, до 2592,72 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,14%, до 1079,99 пункта. За неделю индекс Мосбиржи потерял 6,05%, РТС вырос на 4,5% на фоне укрепления рубля к доллару на 10,5%.

Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию валютных торгов пятницы вырос на 33 копейки – до 76,08 рубля, курс евро — на 1,25 рубля, до 82,7 рубля.

Российский рынок акций в пятницу в своей динамике следовал парадигме предыдущих торговых сессий – после попытки отскока на старте индексы опустились в красную зону, отмечает отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Снижение дневного торгового оборота за неделю с 67,7 миллиарда рублей до примерно 30 миллиардов рублей может указывать на то, что основные актуальные идеи на рынке, выделявшиеся после возобновления работы Мосбиржи, уже отработаны, в то время как новых очевидных драйверов или точек роста пока не видно", — комментирует он.

В условиях периодического усиления внешнего негатива, в частности порций санкционных новостей, активизируется фиксация прибыли, добавляет эксперт.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции "Алросы" упали на 11,07% в связи с введенными США санкциями, которые сильно затронули крупнейшего в мире производителя алмазов — американский минфин предписал завершить финансовые операции с компанией до 7 мая.

"Прямые ограничения существенно не сказываются на бизнесе "Алросы", так как доля стран, которые поддержали санкции вместе с США, составляет меньше 1% в выручке компании. Однако отметим, что фактор вторичных санкций может оказать куда большее влияние", — отмечает Алексей Головинов из Промсвязьбанка.

В лидерах падения также акции ДВМП (-5,07%), банка "Санкт-Петербург" (-5,01%), "Новатэка" (-4,94%), "СПБ Биржи" (-4,73%), расписки "Ленты" (-4,68%), а также акции "Фосагро" (-4,47%), обыкновенные акции "Башнефти" (-4,46%) и акции Petropavlovsk (-3,62%).

Низколиквидные бумаги HeadHunter после существенного падения днем более чем на 6,7% перешли к росту и закрылись в плюсе (+13,25%).

Также в лидерах роста – акции "Черкизово" (+5,52%), обыкновенные акции "Ростелекома" (+4,73%) и акции "ВСМПО-Ависма" (+4,41%).

ПРОГНОЗЫ

"В начале будущей недели ждем сохранения неоднородной динамики на российском рынке. По нашему мнению, 11 апреля индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне 2500-2700 пунктов", — говорит Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Несмотря на некую адаптацию участников торгов к текущим реалиям, будущая динамика российского фондового рынка, на наш взгляд, будет по-прежнему задаваться санкционной повесткой. В случае, если во время предстоящих выходных геополитические настроения существенно не изменятся, индекс Мосбиржи в понедельник может продолжить проторговывать уровень 2550-2600 пунктов", — считает Головинов из Промсвязьбанка.