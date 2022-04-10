МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Попытка Соединенных Штатов изолировать Россию влечет риск падения доллара в пользу рубля и китайского юаня, написал в статье для журнала Valeurs actuelles французский политолог и экономист Александр дель Валль. В США хотят лишить Россию доходов от экспорта нефти и газа

По его словам, решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана платить за российский газ в рублях означает начало раскола в Евросоюзе в вопросе связей с Россией.

Все это, а также тот факт, что Саудовская Аравия согласилась получать за свою нефть китайские юани, по мнению автора публикации, может означать фундаментальные перемены.

"Похоже, скоро самому понятию "нефтедоллар" придет конец", — отметил дель Валль.

По его словам, восстановлению курса рубля после введенных против Москвы западных санкций способствуют продолжение покупки российского газа странами Европы и устойчивость торговых отношений с Китаем, Бразилией, Индией, арабскими и африканскими государствами.

Помимо этого, рост цен на нефть и газ дает России постоянный приток валюты, добавил эксперт.

"Именно попытка изолировать Россию ускорит дедолларизацию и девестернизацию мира, который и так становится всё более многополярным", — заключил дель Валль.