МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Главный фактор, влияющий на российский и мировой рынок акций — инфляционный шок мировой экономики, на который мировые регуляторы неизбежно будут реагировать ужесточением денежно-кредитной политики. Более того, крупнейшие центробанки уже явно дают понять, что такое ужесточение будет проходить более агрессивно в сравнении с прошлыми периодами, пишут аналитики телеграм-канала MarketTwits в своем эксклюзивном обзоре для агентства "Прайм". Банк России начал новую игру с курсом рубля

"Спикеры ФРС все чаще говорят о повышении ставки ФРС сразу на 0,5 п.п. на будущих заседаниях и о более быстром сокращении баланса ФРС, по сравнению с предыдущими циклами. ЕЦБ уже готовит рынки к началу повышения ставки в этом году и обозначил, что программа основного QE будет завершена в 3 квартале этого года", — говорится в обзоре.

Ужесточение ДКП и сокращение балансов крупнейшими мировыми центробанками означает только одно — изъятие значительного объема ликвидности из финансовой системы. Именно за счет роста объемов этой ликвидности рынки росли последние годы. И сейчас значительная часть поддержки начнет сокращаться.

Не менее важный фактор, который только начинает давить на мировую экономику — шок от очень резкого повышения цен на энергоносители. Адаптироваться к такому удорожанию никто не успел, поэтому странам-потребителям придется привыкать к значительно более высоким ценам на нефть, газ, уголь, что отразится на их экономики в среднесрочной перспективе.

Третий фактор — геополитика. Геополитическая напряженность в мире достигла беспрецедентных масштабов. Такого накала страстей не было со времен Карибского кризиса. "Закипело" сразу несколько точек — Украина, Карабах, Курилы, Тайвань, КНДР. Неопределенность сильнее всего формирует негативные настроения на мировых финансовых рынках. И самое главное то, что сейчас нет признаков стабилизации ситуации, а наоборот — идет обострение по всем фронтам.

У российского рынка акций свои факторы неопределенности. Первый — санкции, которые, скорее всего, не будут сняты в обозримом будущем. Это вполне логично — Западу не нужна сильная Россия в качестве крупного игрока на глобальной арене. Эффект от санкций еще проявится, в каком объеме — покажет время.

Второй не менее важный момент — по-прежнему запертые в наших акциях нерезиденты. Доля нерезидентов в акциях РФ, по грубым подсчетам, составляет 65-75% от free float. Это очень много. Сейчас это огромный навес для акций РФ. Очень важно понимать как этим иностранцам дадут выйти из наших акций. Способов может быть несколько, с разными последствиями для рынка.

Объемы торгов на Мосбирже сейчас в разы меньше, чем до конца февраля. Полноценного "очищения" рынка от значительной прослойки игроков еще не произошло. А как известно, переломы в трендах на рынках происходят именно после значительных "очищений" и, как следствие, перехода рынка от "прежнего" дисбаланса к "новому" дисбалансу среди определенных групп инвесторов.

Итого, имеем следующий расклад на рынке акций РФ на данный момент:

еще только впереди — процесс изъятия ликвидности из мировой финансовой системы; еще только впереди — ощущение от шоков в мировой экономике; геополитическая ситуация в мире продолжает накаляться; рынок акций РФ еще не "очищен" от иностранцев.

Означает ли все это, что нужно ждать дальнейшего существенного падения в акциях РФ? Необязательно. Важно помнить, что рынок акций РФ — исключительно местные игроки на данный момент и ничто, например, не мешает "задрать" этот тонкий рынок на много процентов вверх и потом выпустить оттуда нерезидентов. Вариантов может быть много, спрогнозировать заранее невозможно. Но одно точно — сейчас риски существенно смещены в сторону понижения. А что с этим делать, каждый инвестор решает сам. Главное помнить, что рынки были всегда и всегда будут, соответственно, возможности заработать тоже будут, хотя возможностей потерять всегда намного больше, заключают аналитики MarketTwits.