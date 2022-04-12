МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем растут более чем на 4% за счёт однонаправленных факторов как со стороны спроса, так и предложения, свидетельствуют данные торгов. Вашингтон разозлили: еще одна страна скупает нефть у России

По состоянию на 14.32 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 4,31%, до 102,68 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 4,02%, до 98,08 доллара.

Во вторник на динамику цен повлиял ряд факторов, так, например, сказалось некоторое ослабление коронавирусных ограничений в Китае, что даёт перспективы увеличения спроса на сырьё в этом крупнейшем импортёре нефти.

"Это увеличило надежды на спрос на нефть и привело к росту цен", — считают аналитики SPI Asset Management, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Кроме того, к такому значительному росту цен привели сомнения в скором заключении соглашения между США и Ираном по поводу ядерных разработок. А значит, выход на мировой рынок дополнительного как минимум 1 миллиона баррелей иранской нефти в день откладывается на неопределённое время.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций с Ирана (включая нефтяное эмбарго) в обмен на ограничение ядерной программы страны. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, использовании центрифуг и уровне обогащения урана.