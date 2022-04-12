МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Рекордный профицит текущего счета платежного баланса РФ в нынешних условиях мог бы привести к укреплению российской валюты до уровней 45-55 рублей за доллар, полагает директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой. При этом дорогой рубль стабилизирует инфляцию и поможет ЦБ быстрее снижать ключевую ставку, сказал он журналистам. Эксперт объяснил, как Америка может спасти репутацию доллара

Положительное сальдо внешней торговли РФ в первом квартале выросло в 2,6 раза в годовом выражении и составило 66,3 миллиарда долларов. Экспорт за январь-март составил 156,7 миллиарда долларов, импорт — 90,4 миллиарда долларов. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ выросло в 2,6 раза, до 58,2 миллиарда долларов.

"Рекордный профицит текущего счета в первом квартале (58,2 миллиарда долларов) по итогам года может превратиться в 190-245 миллиардов. Без интервенций ЦБ и при полностью закрытом оттоке капитала такой профицит, оценочно, мог бы привести к росту рубля до 45-55 рублей за доллар", — оценивает он.

В реальной же жизни отток капитала до конца года в 100-110 миллиардов долларов допускает сохранение курса на уровнях 65-85 рублей за доллар, вряд ли слабее, добавил эксперт.

Более слабый рубль возможен, если оценки окажутся чрезмерно оптимистичными или Запад расширит ограничения на экспорт из РФ, или власти быстро снимут большинство из введенных ограничений для резидентов, допускает он.

При этом крепкий рубль сейчас менее важен для конкурентоспособности несырьевого экспорта, но может удешевить импорт, стабилизировать инфляцию и инфляционные ожидания, позволив ЦБ быстрее и сильнее снижать ключевую ставку, резюмирует Полевой.

Во вторник рубль пытается стабилизироваться после ощутимого падения курса в понедельник. Курс доллара расчетами "завтра" на 15.37 мск повышался на 63 копейки, до 79,7 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 86,34 рубля, следует из данных Московской биржи. В понедельник курс доллара подскочил на 2,99 рубля, до 79,07 рубля, евро — на 3,57 рубля, до 86,27 рубля.