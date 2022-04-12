МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Снижение курса рубля на торгах в понедельник было связано и с понижением ключевой ставки до 17% годовых, и — что еще важнее — со смягчением ограничений на операции с валютой, а в будущем — с возвратом к элементам бюджетного правила, рассказал агентству "Прайм" старший экономист аналитического управления "Открытие Research" Максим Петроневич. "Вам не понравится". Россия возвращает замороженные резервы

"В самом деле, ранее — до эскалации конфликта — курс рубля поддерживался на пониженном уровне за счет интервенций Минфина в рамках бюджетного правила и оттока капитала. В условиях приостановки интервенций и многочисленных ограничений курс рубля мог продолжать укрепляться и далее, однако это не отвечало бы интересам российской экономики", — объяснил специалист.

Во-первых, такой расклад уменьшает доходы федерального бюджета и рублевый эквивалент ФНБ, расходы которого лишь растут под влиянием дополнительных социальных программ и программ поддержки экономики.

Во-вторых, избыточное укрепление национальной валюты в результате резкого увеличения экспортных доходов отдельного сектора оказывает негативное влияние на развитие остальных секторов экономики, включая импортозамещение.

"Этот процесс имеет название "голландская болезнь" и хорошо задокументирован. Минимизировать данный негативный эффект помогает так называемая стерилизация — изъятие избыточных экспортных доходов в государственные фонды, создание которых наблюдалось в тех странах, которые столкнулись с подобной проблемой: в Норвегии, Австралии, России, Азербайджане, Казахстане и других", — пояснил Петроневич. Финансист объяснил, как Европа может изменить курс рубля

Бюджетное правило выступает в России подобным стерилизующим механизмом.

Поэтому политика Банка России направлена на предотвращение не укрепления рубля вообще, а его избыточного укрепления в результате временного сочетания спада импорта и ограничений на отток капитала, резюмировал собеседник агентства.