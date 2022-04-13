МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Национальный клиринговый центр (НКЦ) завершил принудительную продажу активов клиентов "Универ Капитала" и вернул излишне удержанные проценты за маржинальное кредитование, с 12 апреля брокер отключен от клиринга на фондовом, валютном и срочном рынках Московской биржи до полного урегулирования ситуации, говорится в пресс-релизе компании. Российский рынок акций растет в начале торгов среды

Национальный клиринговый центр Московской биржи 21 марта 2022 года в принудительном порядке совершил продажу всех ОФЗ, принадлежащих клиентам ООО "Универ Капитал", находившихся на счетах в общем клиентском разделе ООО "Универ Капитал.

"В рамках регламентной процедуры обеспечения интересов клиентов с 12 апреля 2022 года ООО "Универ Капитал" отключено от клиринга на фондовом, валютном и срочном рынках до полного урегулирования ситуации", — говорится в пресс-релизе.

"ООО "Универ Капитал" урегулировало задолженность с НКО "Национальный клиринговый центр" (АО). На сегодняшний день принудительная продажа активов клиентов НКЦ завершена, а также был осуществлен возврат излишне удержанных с клиентов процентов за маржинальное кредитование", — отмечается там же.

Сообщается, что компания достигла предварительной договоренности с ЦБ РФ о подготовке плана финансового оздоровления компании. С целью подготовки плана 11 апреля 2022 года была проведена встреча с крупнейшими клиентами компании, на которой обсуждалось текущее финансовое состояние и дорожная карта дальнейших мероприятий.

В частности, на встрече было принято решение создать постоянно действующий наблюдательный совет из шести представителей клиентов компании, который совместно с менеджментом будут участвовать в подготовке плана. Также решено заключить договор с аудиторской компанией (согласованной с ЦБ РФ), которая будет контролировать распределение клиентских активов и проведет аудит корректности разнесения сделок по продаже активов клиентов в период с 21 марта по 11 апреля.

"Руководство компании выражает надежду, что совместными усилиями всех заинтересованных сторон удастся максимально оперативно решить все возникшие затруднения и возобновить работу в обычном режиме", — говорится в пресс-релизе.