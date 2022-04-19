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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220419/836700927.html
Российский рынок акций перешел к стремительному снижению
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Российский рынок акций во вторник днем ускорил падение и теряет уже больше 5% по индексу Мосбиржи, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.00 мск падает на 5,34% — до... ПРАЙМ, 19.04.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник днем ускорил падение и теряет уже больше 5% по индексу Мосбиржи, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 15.00 мск падает на 5,34% — до 2216,2 пункта, индекс РТС — на 4,28%, до 886,84 пункта.
Сильнее всего снижаются акции Сбербанка (-6,71%), "Лукойла" (-9,33%) и "Роснефти" (-6,33%).
Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 89 копеек — до 78,88 рубля, курс евро символически растет — на 7 копеек, до 83,75 рубля.