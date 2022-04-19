МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник днем ускорил падение и теряет уже больше 5% по индексу Мосбиржи, следует из данных торгов. Мосбиржа определила график торгов на майских праздниках

Индекс Мосбиржи к 15.00 мск падает на 5,34% — до 2216,2 пункта, индекс РТС — на 4,28%, до 886,84 пункта.

Сильнее всего снижаются акции Сбербанка (-6,71%), "Лукойла" (-9,33%) и "Роснефти" (-6,33%).

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 89 копеек — до 78,88 рубля, курс евро символически растет — на 7 копеек, до 83,75 рубля.