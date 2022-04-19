МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" предупредила о возможных приостановках торгов иностранными ценными бумагами по решению ЦБ РФ, следует из объявления на сайте биржи.

"Публичное акционерное общество "СПБ Биржа" (далее — биржа) информирует о возможных случаях приостановок торгов ценными бумагами иностранных эмитентов. Предстоящие приостановки торгов будут осуществляться по решению Банка России на основании расчетных биржевых показателей, получаемых Банком России от биржи", — говорится в сообщении.

Информация появится на сайте биржи за 15 минут до указанной приостановки торгов.

"СПБ Биржа" — крупнейшая в РФ биржевая площадка, организующая торги ценными бумагами международных компаний.