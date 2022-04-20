МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" объяснила предупреждение о возможных остановках торгов иностранными акциями формальным раскрытием информации после получения соответствующего требования ЦБ. Московская биржа запустит бессрочные валютные фьючерсы

Во вторник "СПБ Биржа" предупредила о возможных приостановках торгов иностранными ценными бумагами по решению ЦБ РФ.

"Публикация новости является исключительно формальным раскрытием в результате получения биржей соответствующего требования от Банка России. Право приостановки торгов на российских биржах было у Банка России, в соответствии с законодательством, и до этого. Поэтому раскрытие новости никак не влияет на деятельность "СПБ Биржи", существующий порядок проведения торгов и порядок взаимодействия "СПБ Биржи" с регулятором", — говорится в сообщении торговой площадки в среду.

"СПБ Биржа" и участники торгов работают штатно. Для инвесторов также ничего не меняется, все текущие инвестиционные возможности сохраняются.

"Банк России в реальном времени осуществляет мониторинг ситуации на биржах, а в настоящее время в ручном режиме принимает решения о проведении торгов", — добавляет биржа.

"СПБ Биржа" — крупнейшая в РФ биржевая площадка, организующая торги ценными бумагами международных компаний.