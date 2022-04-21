МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром растут более чем на 1% после публикации данных о неожиданном снижении запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. Второе дно санкций. Америка отправилась за нефтью к врагам

По состоянию на 8.51 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,21%, до 108,09 доллара за баррель, июньских фьючерсов на Brent — на 1,12%, до 103,35 доллара.

Нефть дорожает более чем на 1% после публикации данных минэнерго США о ее запасах в стране. Так, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 апреля, снизились на 8 миллионов баррелей, или на 1,9%, до 413,7 миллиона баррелей, хотя аналитики, напротив, ждали роста показателя на 2,5 миллиона баррелей.

Кроме того, также снизились запасы бензина — на 0,8 миллиона баррелей, до 232,4 миллиона — и дистиллятов, на 2,7 миллиона баррелей, до 108,7 миллиона.

Также рост цен на нефть продолжают поддерживать опасения по поводу возможного полного отказа стран Европы от российской нефти.