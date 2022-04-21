МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем продолжают расти на опасениях нехватки этого сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов. В Банке России считают, что экспортеры должны заниматься и импортом

По состоянию на 14.29 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,4% — до 108,29 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,15%, до 103,37 доллара.

Рынок продолжает отыгрывать данные минэнерго США о неожиданном снижении запасов нефти в стране. За неделю, завершившуюся 15 апреля, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) снизились на 8 миллионов баррелей. При этом аналитики, напротив, ждали роста показателя на 2,5 миллиона баррелей.

Также снизились запасы бензина и дистиллятов: на 0,8 миллиона баррелей — до 232,4 миллиона, и на 2,7 миллиона баррелей — до 108,7 миллиона соответственно.

Росту цен по-прежнему способствуют и опасения отказа стран Европы от российской нефти.

Нефтяные котировки поддерживает и ослабление доллара. Индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) снижается на 0,3%, до 100,09 пункта.