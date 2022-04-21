МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером ускорили рост до 2-3%, свидетельствуют данные торгов. Байден запретил российским судам заходить в порты США

По состоянию на 17.33 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,35% — до 109,31 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 2,71%, до 104,94 доллара. Днем нефть дорожала на 1%.

Рынок продолжает отыгрывать неожиданное снижение запасов нефти в США на прошлой неделе сразу на 8 миллионов баррелей. Дополнительным позитивным фактором служит ослабление курса доллара к другим мировым валютам.

В целом цены на нефть в последнее время волатильны, что объясняется неопределенностью перспектив спроса и предложения на рынке. С одной стороны, санкции в отношении России грозят сокращением предложения, с другой – инвесторы оценивают возможные риски для спроса в связи с новым карантином в Китае.

"Нефтяной рынок по-прежнему можно характеризовать как "перетягивание каната" между опасениями за спрос и опасениями за перебои с поставками", — сказал агентству Блумберг аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch).