МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов пятницы закрылся снижением на 1,71% по индексу Мосбиржи, за неделю упал на 8%, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,71%, до 2232,23 пункта, долларовый индекс РТС упал на 3,45%, до 928,3 пункта. За неделю индекс Мосбиржи потерял 8%, РТС – 2,8%.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.58 мск рос на 72 копейки – 75,5 рублей, курс евро снижался на 44 копейки, до 79,76 рублей.