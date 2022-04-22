МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются, готовясь завершить неделю в минусе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.25 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,66%, до 106,53 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,72%, до 101,98 доллара за баррель.

Неделю нефтяные котировки также готовятся завершить в минусе – обе марки с понедельника подешевели на 4% каждая. Всю текущую неделю инвесторы оценивали риски для спроса на нефть на фоне введенного в Китае карантина.

В свою очередь аналитик City Index Фиона Чинкотта (Fiona Cincotta), мнение которой приводит агентство Блумберг, отметила, что нефтяной рынок находится в ожидании решения ЕС по введению запрета на импорт российской нефти. Это, считает эксперт, в значительной степени изменит динамику цен на нефть.

В пятницу трейдеры также оценивают еженедельную статистику американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по числу действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 22 апреля их число выросло на 1 – до 549 агрегатов.