МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают в понедельник утром чуть более чем на 3% в свете усиления ожидания снижения спроса на сырьё из-за распространения нового коронавируса в Китае, марка WTI уже дешевле 100 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР падают на ряде факторов

По состоянию на 7.35 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 3,02%, до 102,94 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 3,06%, до 98,95 доллара.

В субботу власти Пекина предупредили о возможном возникновении новых случаев заболевания ковидом, а ожидаемые в связи с этим новые социально-экономические запреты могут повлечь за собой заметное снижение спроса на сырьё в Китае — крупнейшем импортёре нефти.

"Ситуация с Covid-19 в Китае, похоже, движется в неправильном направлении, поскольку в Пекине в выходные был зафиксирован всплеск случаев заболевания. Китайская политика нулевого уровня заболеваемости коронавирусом означает, что спрос на нефть пострадает, поскольку власти пытаются взять вспышку под контроль", — приводит газета Wall Street Journal мнение стратегов ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson) и Венью Яо (Wenyu Yao).