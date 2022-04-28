МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут вечером более, чем на 1% из-за опасений по поводу поставок после новостей о позиции Германии в отношении эмбарго на нефть из России, при этом ещё днём эти котировки росли, следует из данных торгов. Рынок акций России упал по итогам торгов четверга

По состоянию на 18.50 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,3%, до 106,31 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,77%, до 103,83 доллара. До выхода новостей о перспективах поставок из России нефть слабо дешевела.

Трейдеры обращают внимание на сообщение газеты Wall Street Journal о том, что представители Германии сняли возражение против полного эмбарго на российскую нефть для Европы.

Россия — один из крупнейших экспортёров нефти, и опасения, связанные с западными санкциями против РФ, усиливают риски для поставок нефти на мировой рынок.