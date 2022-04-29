МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу вырос почти на 2,6% по индексу Мосбиржи, РТС подскочил на 3,8%, следует из данных торгов. Фондовые индексы США снижаются на слабой отчетности

За апрель индекс Мосбиржи упал на 9,56%, РТС вырос на 5,9%. С начала года эти индикаторы показали падение на 35,44% и 32,23% соответственно.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов пятницы вырос на 2,58% — до 2445,17 пункта, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля подскочил на 3,8% — до 1081,52 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.56 мск снижался на 88 копеек – до 71,2 рубля, курс евро — на 57 копеек, до 84,8 рубля.