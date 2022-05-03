МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник заметно снижаются после резкого роста накануне — в связи с неопределенностью вокруг спроса на сырье, следует из данных торгов. Словакия хочет добиться исключения из эмбарго ЕС по российской нефти

По состоянию на 13.41 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,3%, до 106,19 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — также на 1,3%, до 103,8 доллара.

Нефтяные трейдеры внимательно следят за перспективами мирового спроса. С одной стороны, продолжающийся в Китае карантин оказывает серьезное давление на уровень потребления сырья в стране.

При этом страны Евросоюза продолжают обсуждать возможно введения эмбарго на нефть из России. По мнению аналитиков SPI Asset Management, которых цитирует газета Wall Street Journal, прогресс в согласовании запрета ЕС на импорт российского сырья поддерживает рост цен на него. Однако, заметили эксперты, дальнейший рост цен будет ограниченным.

В ближайшие дни также пройдет заседание ОПЕК+, по итогам которого будут определены параметры добычи стран-участниц в июне. Ранее СМИ сообщали о том, что альянс, видимо, будет придерживаться существующих условий и согласует увеличение добычи нефти ещё на 432 тысячи баррелей в день.