МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть к вечеру вторника чуть замедлили темпы снижения в ожидании еженедельных данных об изменении ее запасов в США, следует из данных торгов.

По состоянию на 17.43 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,77%, до 106,75 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,91%, до 104,21 доллара. Днем нефть дешевела более чем на 1%.

Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 29 апреля, снизились на 1,2 миллиона баррелей и достигли 413,2 миллиона.

Официальные данные минэнерго страны будут опубликованы в среду, а позднее во вторник выйдет аналогичная статистика от Американского института нефти (API).

Данные о сокращении запасов этого сырья способны поддержать цены.

В четверг также пройдет заседание ОПЕК+, по итогам которого будут определены параметры добычи стран-участниц в июне. Ранее СМИ сообщали о том, что альянс, видимо, будет придерживаться существующих условий и согласует увеличение добычи нефти ещё на 432 тысячи баррелей в день. В свете неопределенности вокруг спроса из-за очередных ковидных карантинов в Китае эти данные могут сильно отразиться на динамике цен на нефть.