МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером незначительно замедлили рост после выхода статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в США за неделю, следует из данных торгов. Коммерческие запасы нефти в США неожиданно увеличились

По состоянию на 17.34 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,36% — до 108,5 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 3,34%, до 105,83 доллара. До выхода статистики нефть дорожала на 3,6% и 3,8% соответственно.

По данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 29 апреля выросли на 1,3 миллиона баррелей, или на 0,3% — до 415,7 миллиона баррелей. Эксперты, напротив, ожидали снижения на 0,8 миллиона баррелей.

В то же время запасы дистиллятов и бензина за неделю снизились сильнее прогнозов. Добыча при этом не изменилась, оставшись на отметке в 11,9 миллиона баррелей нефти в день.

Нефтяные цены остаются на уровне выше 100 долларов за баррель на фоне неопределенных перспектив спроса и предложения на рынке. Опасения дефицита сырья усилились из-за возможного прекращения закупок российской нефти странами ЕС, в частности, после недавних сообщений о том, что Германия готова прекратить импорт нефти из РФ.