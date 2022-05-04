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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220504/836821622.html
Цены на нефть ускорили рост до 5%
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Мировые цены на нефть в среду усилили рост до 5%, Brent уже дороже 110 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.38 мск цена июльских фьючерсов на... ПРАЙМ, 04.05.2022
энергетика, рынки, финансы, товарно-сырьевые рынки, экономика, мировая экономика, новости, нефть, торги
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду усилили рост до 5%, Brent уже дороже 110 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.38 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 4,83% — до 110,01 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 5,23%, до 107,8 доллара.