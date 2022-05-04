МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду усилили рост до 5%, Brent уже дороже 110 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Цены на газ в Европе выросли на 7,6%

По состоянию на 20.38 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 4,83% — до 110,01 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 5,23%, до 107,8 доллара.