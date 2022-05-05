МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером несколько поднимаются, растеряв при этом рост почти в 3%, последовавший после итогов заседания ОПЕК+, следует из данных торгов. Индекс МосБиржи продолжил проторговывать зону 2370-2450 пунктов

По состоянию на 18.25 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,7%, до 110,91 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,28%, до 108,11 доллара. После объявления итогов заседания рост цен достигал более чем 3%.

Ранее в четверг страны ОПЕК+ договорились о том, что в июне продолжат увеличивать добычу на плановые 432 тысячи баррелей в сутки, следующая встреча назначена на 2 июня. Организация заметила, что всё еще считает фундаментальные факторы рынка нефти сбалансированными, но отмечала, что на него продолжают влиять геополитика и пандемия.

Ограничивает удорожание нефти также заметное укрепление доллара. Индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) рос на 1,12%, до 103,73 пункта. Удорожание доллара делает нефть менее доступной для инвесторов, владеющих другой валютой.

Трейдеры также обратили внимание на то, что комитет сената конгресса США в четверг одобрил законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который позволяет американскому правительству подавать в суд антимонопольные иски к членам ОПЕК.