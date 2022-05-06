МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем ускорили рост до 2% и более, инвесторы не исключают возможности возникновения временного ее дефицита в свете решения ОПЕК+ и заявления главы Еврокомиссии, следует из данных торгов.

Фондовые биржи США

Фондовые рынки США испугались риска стагфляции

По состоянию на 14.20 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,17%, до 113,29 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 2,12%, до 110,56 доллара.

В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций в отношении России. По ее словам, в частности, предложено поэтапно ввести полное нефтяное эмбарго. Этот фактор продолжает подталкивать нефтяные цены вверх, поскольку может означать непредусмотренный "провал" части ожидавшегося предложения на рынке.

В свете этого инвесторы и спекулянты также особо обратили внимание, что в четверг ОПЕК+ не стал менять планов и заявил об увеличении совокупной добычи нефти альянсом в июне ещё лишь на анонсированные ранее 432 тысячи баррелей в сутки.