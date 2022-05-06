МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем ускорили рост до 2% и более, инвесторы не исключают возможности возникновения временного ее дефицита в свете решения ОПЕК+ и заявления главы Еврокомиссии, следует из данных торгов. Фондовые рынки США испугались риска стагфляции

По состоянию на 14.20 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,17%, до 113,29 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 2,12%, до 110,56 доллара.

В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций в отношении России. По ее словам, в частности, предложено поэтапно ввести полное нефтяное эмбарго. Этот фактор продолжает подталкивать нефтяные цены вверх, поскольку может означать непредусмотренный "провал" части ожидавшегося предложения на рынке.

В свете этого инвесторы и спекулянты также особо обратили внимание, что в четверг ОПЕК+ не стал менять планов и заявил об увеличении совокупной добычи нефти альянсом в июне ещё лишь на анонсированные ранее 432 тысячи баррелей в сутки.