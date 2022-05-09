МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Стоимость палладия подскакивала на 5% в понедельник после того, как Британия объявила о повышении импортных пошлин на палладий из России до 35%, свидетельствуют данные торгов. СМИ узнали ожидания трейдеров в отношении курса евро к доллару

По состоянию на 17.33 мск цена на июньский фьючерс на палладий растет на 3,35%, до 2083,27 доллара за тройскую унцию. При этом стоимость палладия на спотовом рынке увеличивалась на 3,04%, до 2109,15 доллара. Минутами ранее оба показателя подскочили на 5%.

Ранее в понедельник Великобритания объявила новый пакет санкций в отношении России и Белоруссии, который затронет торговлю на сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов. В частности, новые импортные пошлины затронут товары на сумму 1,4 миллиарда фунтов стерлингов, в том числе платину и палладий. Размер пошлины составит 35%.

Аналитик Commerzbank Даниэль Бриземанн (Daniel Briesemann), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, считает, что такая высокая пошлина побудит британские компании закупать палладий у других поставщиков, что создаст дополнительный спрос, который подтолкнет цены наверх.