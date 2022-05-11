МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. По данным торгов, мировые цены на нефть восстанавливаются в среду утром, увеличиваясь более чем на 2,5%, после сильного падения за предыдущие две торговые сессии.
По состоянию на 9.49 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,65% — до 105,18 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 2,58%, до 102,33 доллара.
На рынке нефти в среду утром наблюдается коррекционная динамика после того, как за предыдущие два торговых дня ее стоимость упала более чем на 8%. Такой динамике способствовало снижение прогноза Минэнерго США по спросу на нефть в мире в 2022 и 2023 годах.
Также инвесторы оценивают понижение Минэнерго США прогноза по добыче нефти и конденсата в России в 2022-2023 годах. "Наибольшее беспокойство на мировом рынке нефти вызывает неопределенность в отношении предложения со стороны России", — сказали газете Wall Street Journal аналитики ING.
В то же время рост цен на "черное золото" сдерживается данными Американского института нефти (API) об увеличении ее коммерческих запасов в США за неделю по 6 мая на 1,618 миллиона баррелей, хотя прогнозировалось снижение на 0,457 миллиона.