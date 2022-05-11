МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. По данным торгов, мировые цены на нефть восстанавливаются в среду утром, увеличиваясь более чем на 2,5%, после сильного падения за предыдущие две торговые сессии. Минэнерго США дало прогноз по цене на нефть Brent на 2022 год

По состоянию на 9.49 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,65% — до 105,18 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 2,58%, до 102,33 доллара.

На рынке нефти в среду утром наблюдается коррекционная динамика после того, как за предыдущие два торговых дня ее стоимость упала более чем на 8%. Такой динамике способствовало снижение прогноза Минэнерго США по спросу на нефть в мире в 2022 и 2023 годах.

Также инвесторы оценивают понижение Минэнерго США прогноза по добыче нефти и конденсата в России в 2022-2023 годах. "Наибольшее беспокойство на мировом рынке нефти вызывает неопределенность в отношении предложения со стороны России", — сказали газете Wall Street Journal аналитики ING.

В то же время рост цен на "черное золото" сдерживается данными Американского института нефти (API) об увеличении ее коммерческих запасов в США за неделю по 6 мая на 1,618 миллиона баррелей, хотя прогнозировалось снижение на 0,457 миллиона.