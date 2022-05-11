МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост: евро уже тестирует круглый уровень поддержки 70 рублей, доллар — около 66,5 рубля, следует из данных Московской биржи. События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 мая

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.04 мск падал на 2,86 рубля, до 66,54 рубля, евро — на 3,25 рубля, до 70 рублей ровно, следует из данных Московской биржи.

Минутами ранее курс евро опускался уже до 69,99 рубля.