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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220511/836866753.html
Курс евро опускался ниже 70 рублей
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Рубль усиливает рост: евро уже тестирует круглый уровень поддержки 70 рублей, доллар — около 66,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 11.05.2022
банки, валюта, рынки, финансы, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост: евро уже тестирует круглый уровень поддержки 70 рублей, доллар — около 66,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 17.04 мск падал на 2,86 рубля, до 66,54 рубля, евро — на 3,25 рубля, до 70 рублей ровно, следует из данных Московской биржи.
Минутами ранее курс евро опускался уже до 69,99 рубля.