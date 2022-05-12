МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии четверга снижается на 1,37% по индексу Мосбиржи и показывает рост на 1,32% по долларовому индексу РТС на фоне продолжающегося укрепления рубля, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 15.08 мск снижается на 1,37%, до 2354,23 пункта, индекс РТС повышается на 1,32%, до 1138,79 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" падает на 2,08 рубля и снижается до 65,12 рубля, курс евро — на 2,85 рубля, до 67,64 рубля.

"Торги на Московской бирже проходят преимущественно в "красной" зоне, на инвесторов давят общие настроения, а также новости о новых санкциях. Палата представителей Конгресса США одобрила серию законопроектов, направленных на усиление санкций против РФ", — отмечает Анна Буйлакова из ФГ "Финам". Курс доллара упал до 65 рублей

Несмотря на столь негативный внешний фон, российский рынок акций продолжает демонстрировать автономность, поскольку иностранные участники по-прежнему отрезаны от торгов, а российские инвесторы предпочитают отыгрывать локальные истории в отдельных акциях и секторах, добавляет Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста акции "Акрона" (+6,17), "Магнита" (+1,3%), ТГК-1 (+3,83%), "Белуги" (+4,23%), НКНХ (+12,31%).

"Акрон" в четверг повышался без видимых фундаментальных причин на немного возросших объемах по сравнению с уровнями предыдущих сессий, что наряду со сменой тренда… дневного графика говорит о возможном развитии роста", — полагает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Лидерами падения являются бумаги "Лукойла" (-1,46%), "Роснефти" (-2,86%), "Новатэка" (-2%), ВТБ (-1,27%), префы Сбербанка (-1,36%), расписки TCS Group (-5,74%).

Аналитики из "Фридом Финанс" дополняют, что бумаги Petropavlovsk (-6,19%) дешевеют в связи с требованием Газпромбанка погасить долг в 200 миллионов долларов. Кредитор не может выкупать у компании 100% добываемого золота в связи с западными санкциями, поэтому перед зарегистрированным в Лондоне Petropavlovsk стоит риск дефолта, считают эксперты.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Индекс Мосбиржи торгуется с понижательной динамикой, и вероятно тестирование уровня поддержки в районе 2300 пунктов", — предполагает Анна Буйлакова из ФГ "Финам". "Норникель" продолжит листинг депозитарных расписок за рубежом

Елена Кожухова из ИК "Велес-Капитал" замечает, что российский рынок акций все еще не может определиться с направлением краткосрочного движения, а рублевый индекс Мосбиржи проверял на прочность поддержку 2350 пунктов. "До конца дня поддержать настроения могли бы более низкие, чем ожидается, данные по производственной инфляции в США", — прогнозирует эксперт.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: зона 2200–2450 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1060–1200 пунктов" — заключают аналитики из "Фридом Финанс".