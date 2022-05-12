МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером находятся в "зеленой" зоне, инвесторы обращают внимание на вышедший доклад ОПЕК, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара упал на 3,9 рубля, евро - на 5,24 рубля

По состоянию на 18.50 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,32%, до 107,85 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,78%, до 106,53 доллара.

Доклад ОПЕК вышел в 15.00 мск. До того нефтяные цены теряли более 1%. После выхода доклада они начали расти и в итоге перевалили в "зелёную" зону.

ОПЕК в частности понизил прогноз совокупной добычи нефти вне организации по итогам года на 0,3 миллиона баррелей в сутки и теперь ожидает её на уровне 65,97 миллиона баррелей в день.

Кроме того, в вышедшем утром докладе Международного энергетического агентства (МЭА) оценено снижение мировой добычи нефти в апреле на 710 тысяч баррелей в сутки по сравнению с мартом — до 98,1 миллиона баррелей в день. А коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире, как считает МЭА, сократились в марте на 45 миллионов баррелей по сравнению с февралем и в настоящее время в общей сложности на 1,2 миллиарда баррелей ниже, чем в июне 2020 года.